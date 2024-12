Nowy szef TK wysyła sygnał. Reaguje na zachowanie rządu

Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego podczas konferencji prasowej zabrał głos ws. niepublikowania orzeczeń wyroków TK. - Orzeczenia są ostateczne i obowiązują w systemie prawa bez względu na to, co sobie myśli jeden, czy drugi minister - powiedział Bogdan Święczkowski. Zapowiedział, że zwróci się z prośbą do premiera, żeby orzeczenia TK zostały opublikowane.

- Spodziewam się komentarzy, nawet bardzo negatywnych jeśli chodzi o wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy inne orzeczenia. Natomiast to w żaden sposób nie może doprowadzić do dysfunkcji demokratycznego państwa prawa - powiedział w swoim pierwszym oświadczeniu jako prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

- To, że orzeczenia Trybunału nie są publikowane, to jest bardzo zła okoliczność i poproszę jeszcze raz i zwrócę się z prośbą i żądaniem do prezesa rady ministrów, żeby te orzeczenia zostały opublikowane. Jest to czynność ściśle techniczna, z której nie wynika żadna konsekwencja prawna, ale te kwestie techniczne prowadzą do problemów w zakresie funkcjonowania wielu osób fizycznych utrudnienia w dochodzeniu ich praw - dodał.

Następnie Święczkowski został zapytany, co jeśli dalej rząd nie będzie uznawał wyroków TK. - W Polsce jest autonomia władz. Władza wykonawcza i władza wykonawcza nijak mają się do władzy sądowniczej. Takim elementem jest Trybunał Konstytucyjny. Ja nie jestem od oceniania, czy i jakie znamiona nosi zachowanie prezesa rady ministrów i całej rady ministrów w tym zakresie, od tego są inne organy. W demokratycznym państwie prawa z urzędu prokuratura zajęłaby się tym problem i wyjaśnił, czy doszło do popełnienia przestępstwa. W tym przypadku trudno mi wymagać tak kierowanej prokuratury, aby z urzędu podjęła takie działania. Myślę, że kolejne miesiące i lata przyniosą zmiany w tym zakresie - mówił nowy prezes TK.

- Niepublikowanie orzeczeń to jest kwestia techniczna. Orzeczenia są ostateczne i obowiązują w systemie prawa bez względu na to, co sobie myśli jeden, czy drugi minister - dodał.

- Chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonowanie TK będzie niezagrożone, jeśli chodzi o skład osobowy i budżetowanie TK - dodał prezes TK.

Spotkanie z przedstawicielami władzy. Święczkowski chce się spotkać

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oświadczył, że chciałby przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, w tym premierem, marszałkami Sejmu i Senatu oraz reprezentantami najważniejszych ugrupowań politycznych.

- Będę starał się doprowadzić do rozmów z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej, aby spróbować osiągnąć jakiś kompromis w zakresie funkcjonowania i działania TK - zapowiedział prezes TK.

W związku z tym planuje zaprosić do Trybunału marszałka Sejmu, marszałek Senatu, premiera, przedstawicieli najważniejszych partii politycznych, a także I prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego.

