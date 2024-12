Kim jest nowy prezes TK? Oto sylwetka człowieka Ziobry

Bogdan Święczkowski, urodzony 22 maja 1970 roku w Sosnowcu, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej w 1996 roku związał swoją karierę zawodową z prokuraturą, pracując w różnych jednostkach organizacyjnych. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego.

Święczkowski a śmierć Barbary Blidy

W latach 2005-2007, podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, pełnił funkcję szefa Biura do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, a następnie od września 2006 do listopada 2007 roku kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To w tym okresie doszło do samobójczej śmierci byłej minister budownictwa i posłanki SLD Barbary Blidy podczas akcji ABW w jej domu.

Śmierć Blidy wywołała szereg kontrowersji i doprowadziła do powołania sejmowej komisji śledczej, której przewodniczył Ryszard Kalisz z SLD. Komisja rekomendowała postawienie zarzutów karnych m.in. Bogdanowi Święczkowskiemu.

Sam Święczkowski mówił wtedy: - Jestem przekonany, że końcowy raport komisji śledczej może nie być do końca obiektywny, jestem na to przygotowany.

W 2010 roku łódzka prokuratura uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż Święczkowski i inni wywierali naciski na prokuratorów z Katowic w sprawie Blidy. Chociaż stwierdzono, że "nadzór służbowy nad postępowaniem prokuratury katowickiej był szczególnie intensywny, a o sprawie informowany był nawet ówczesny premier", te ustalenia "nie dały podstaw do przyjęcia, że doszło do popełnienia przestępstwa". Umorzenie tego wątku zostało potwierdzone przez sąd w Katowicach w 2011 roku.

Po odejściu z ABW Święczkowski powrócił do prokuratury, a po likwidacji Prokuratury Krajowej przeszedł w stan spoczynku. W 2011 roku został wybrany na posła z listy PiS, jednak nie objął mandatu, co doprowadziło do sporów prawnych zakończonych orzeczeniem Sądu Najwyższego, że prokurator w stanie spoczynku nie może być posłem.

Kariera za rządów PiS

W listopadzie 2015 roku, po powrocie PiS do władzy, został wiceministrem sprawiedliwości, a w marcu 2016 roku objął stanowisko prokuratora krajowego. W grudniu 2021 roku pojawiły się informacje, że będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Na pierwszej linii walczył z bandytami, którzy nie wahali się używać szantażu, gróźb i dopuszczali się najcięższych przestępstw. Jeśli tylko zechciałby kandydować, byłby znakomitym kandydatem - ocenił wówczas minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W lutym 2022 roku Sejm wybrał Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór odbywał się w atmosferze sporu o funkcjonowanie Trybunału między rządem a opozycją.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz określiła decyzję o wyborze Święczkowskiego jako "klarowne uhonorowanie procesu zohydzania, niszczenia systemu sądownictwa konstytucyjnego w Polsce". Natomiast minister w KPRM Michał Wójcik odpowiadał jej, że Święczkowski "nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej, nigdy nie było prowadzone przeciwko niemu postępowanie służbowe lub dyscyplinarne".

W miniony piątek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazało Bogdana Święczkowskiego jako jednego z dwóch kandydatów na stanowisko prezesa TK, obok Bartłomieja Sochańskiego. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu Święczkowskiego na to stanowisko.

Poprzednia prezes TK Julia Przyłębska zrezygnowała z pełnionej funkcji pod koniec listopada, na półtora tygodnia przed końcem swojej kadencji sędziowskiej, która upływa w poniedziałek.