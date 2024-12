Koniec Przyłębskiej w TK. Gigantyczna odprawa

- Pani prezes kończy po prostu kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego wynosi dziewięć lat. Ta kadencja pani prezes kończy się właśnie w grudniu i trzeba wybrać nowego prezesa. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma - na antenie RMF FM poseł PiS Przemysław Czarnek potwierdził piątkowe informacje "Gazety Wyborczej" o tym, że 6 grudnia sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą wybierać kandydatów na nowego prezesa TK, co oznacza, że Julia Przyłębska będzie musiała odejść.

Odejście Przyłębskiej będzie sporo kosztowało podatników. Jak wylicza "Fakt", należy jej się odprawa, która wynosi sześciokrotność jej wynagrodzenia, czyli 260 tysięcy złotych brutto. Jako prezes TK, Przyłębska zarabia ok. 43 tys. zł brutto miesięcznie (kwota ta uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny, ale bez dodatku za wysługę lat). Do tego ekwiwalent za niewykorzystany urlop (ponad 90 dni), czyli kolejne ok. 200 tys. zł.