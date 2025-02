Święczkowski zapowiedział. Nie stawi się na posiedzeniu komisji

W piśmie z 3 lutego, Święczkowski podkreślił, że nie zamierza uczestniczyć " w bezprawnych działaniach Sejmu ". Odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku, który uznał uchwałę powołującą komisję za niekonstytucyjną. Komisję określił jako "grupę posłów".

" Pragnę podkreślić, że nie mam nic do ukrycia i niezwłocznie mogę złożyć zeznania w przypadku powołania przez Sejm RP komisji śledczej bez naruszania prawa oraz Konstytucji RP" - dodał.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie pojawił się na sejmowej komisji ds. Pegasusa. Został doprowadzony przez policję, która nie zastała go w miejscu zamieszkania a w telewizji Republika. Gdy o 10:29 wyszedł do policjantów w siedzibie stacji, dobrowolnie oddał się w ręce policji i w radiowozie pojechał do Sejmu.