Będzie nowy szef polskiej policji. Nieoficjalnie: w grze liczą się dwa nazwiska

"Szymczyk może być częstym gościem w prokuraturze"

Pod jego rządami działalność policji budziła ogromne kontrowersje. Mówiło się o zaangażowaniu formacji po stronie partii rządzącej i upolitycznieniu policji. Konto Szymczyka obciąża również afera z granatnikiem, która dosłownie wybuchła w grudniu 2022 r. Wydawało się, że eksplozja w Komendzie Głównej Policji i zagrożenie życia innych osób będzie gwoździem do zawodowej trumny dla generała Szymczyka. A on honorowo poda się do dymisji. Tak się jednak nie stało. W obronę wziął go PiS, a sprawa w prokuraturze ciągnie się od miesięcy.