Porządki w policji po wyborach? "W nowym Sejmie powiem sprawdzam"

- Chciałem przypomnieć, że jak dwa lata temu w 2021 r. składałem petycję do Sejmu, żeby w końcu policję "wyrwać" z takiego modelu prawnego, w jakim funkcjonujemy, gdzie policja jest uzależniona od partyjnego ministra, to wszystkie strony od prawa do lewa oceniły że mój pomysł jest "z czapy". Postulowałem m.in. żeby policja była apolityczna poprzez kadencyjność Komendanta Głównego i uniezależnienie środków na policję od MSWiA. Pomysł upadł - mówi WP Rafał Jankowski.