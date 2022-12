Trzaskowski o działaniach prokuratury: Absolutnie niebywałe

- Dzisiaj nie dość, że mamy do czynienia z dowodami, że prokuratura Ziobry cały czas podsłuchuje, to formułowane są zarzuty, które są całkowicie absurdalne. To chyba normalne, że szef biura bezpieczeństwa i wszyscy, którzy tutaj pracują, chcą zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom i warszawiankom - mówił prezydent Warszawy, zwracając uwagę, że miały wówczas miejsce dwa wypadki komunikacyjne warszawskich autobusów i rozważano zawieszenie rozmowy z firmą, do której należały.