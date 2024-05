Wiemy, kto wprowadził rolników do Sejmu. Akcja skoordynowana z PiS

Zapowiedział też zmiany w regulaminie Sejmu. - Z tego wydarzenia będzie lekcja, do tego, by bardzo dobrze przyjrzeć się i szybko zreformować procedury wejścia do Sejmu, bo mamy do czynienia z luką. Nie chodzi o to, że ktoś tu przychodzi i protestuje, bo na to jest miejsce, ale w czasach, gdy sędzia RP okazuje się człowiekiem obcej agentury, musimy być super ostrożni. Tak zmienimy przepisy, by posłowie w realny sposób ponosili odpowiedzialność za to, kogo zapraszają - przyznał Hołownia.