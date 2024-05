Hołownia do służb: Muszą wziąć się do roboty

- Od łapania szpiegów są służby, a nie komisje sejmowe - mówił Szymon Hołownia. W ten sposób zwrócił się do dziennikarzy, którzy pytali go o sprawę komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Plan jej powołania potwierdził Donald Tusk. To pokłosie ucieczki na Białoruś Tomasza Sz. WP dotarła już do pierwszych nieoficjalnych szczegółów tego, jak komisja miałaby działać.