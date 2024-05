Zwołują sztab kryzysowy. Na miejscu pożaru dochodzi do eksplozji

Wójcik dodał, że alert RBC, który trafił do mieszkańców aglomeracji pozostaje aktualny. Komunikat dotarł do mieszkańców siedmiu okolicznych miast: "Uwaga! Pożar substancji chemicznych w Siemianowicach Śląskich. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna".