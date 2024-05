Miedwiediew odpowiada Cameronowi. "Ktoś wezwał do walki z Putinem"

"Tutaj ktoś wezwał Camerona do walki z Putinem do samego końca" - napisał Miedwiediew we wpisie na Telegramie. Dalej były prezydent Rosji napisał, że "dobrze pamięta" Camerona. "Zwykły, tępy Brytyjczyk. Był wówczas radośnie głupi i wyglądał jak młody diabeł rozkoszujący się niespodziewanie zdobytą pozycją. Swoją drogą, nie był wtedy nawet jawnym rusofobem. Więc średnio, nie więcej" - czytamy dalej we wpisie.