Biały Dom bije na alarm. Rosjanie mogą ruszyć na Charków

Ofensywa będzie się nasilać

Podczas internetowego briefingu prasowego, Kirby wyraził przekonanie, że rosyjska ofensywa na północnym wschodzie Ukrainy będzie się nasilać. Przewiduje, że może to prowadzić do przejęcia przez Rosję pewnych obszarów terytorium. Mimo to wyraził pewność co do zdolności Ukrainy do odparcia ataku i nie spodziewa się żadnego znacznego przełomu na linii frontu.