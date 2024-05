Nowe przepisy dla kierowców. Nie każde auto będzie mogło wjechać na ulice

Inne pojazdy spalinowe, takie jak ciężarówki i autobusy, nadal będą mogły trafiać na rynek po 2035 roku - to właśnie na nie będą miały zastosowanie nowe normy. Przepisy Euro 7 będą regulować emisje z samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku, a inne przepisy tego rozporządzenia, np. dotyczące hamulców, opon i trwałości akumulatorów, będą miały zastosowanie do nowych, bardziej ekologicznych samochodów osobowych i dostawczych także po 2035 roku.