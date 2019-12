PiS szykuje się do walki o Sąd Najwyższy? Jan Kanthak: dochodzą nas słuchy o Małgorzacie Gersdorf

"Dochodzą do nas słuchy, że pani Małgorzata Gersdorf chce zablokować wybór nowego I prezesa Sadu Najwyższego" - oznajmił poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak.

"Inspirację do napisania tego projektu znaleźliśmy w prawie francuskim. Co więcej, one są z niego skopiowane. Skoro nie doszło do interwencji we Francji, to nie widzę powodu, dla którego KE miałaby się niepokoić tym, co dzieje się w Polsce. Z kolei niemieckie prawodawstwo idzie o wiele dalej niż nasza propozycja, bo ono za to samo przewinienie przewiduje karę nawet 5 lat pozbawienia wolności" - podkreślił.