Olsztyn. Sąd nakazuje Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS

Olsztyński sąd okręgowy, rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej, uznał, że po wyroku TSUE konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w I instancji. Nakazał Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS. Pod rygorem grzywny. "Będziemy oczekiwać na pisemną korespondencję" - stwierdził Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia do KRS (East News, Fot: Artur Szczepański/Reporter)

O sprawie jako pierwszy poinformował portal oko.press. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej uznał za konieczne rozstrzygnięcie po wyroku TSUE, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Sąd nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska, w opublikowanym na stronie internetowej sądu komunikacie, wyjaśniła, że chodzi o zarejestrowaną w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie sprawę z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko Joannie S. o zapłatę. Według rzeczniczki Sąd Okręgowy w Olsztynie w toku tego postępowania apelacyjnego - mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. - uznał, że zaszła konieczność zbadania z urzędu "nieważności tego postępowania w zakresie składu orzekającego w pierwszej instancji".

Chodzi o to, że sędzia, który wyrokował w tej sprawie w pierwszej instancji otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową Krajową Radę Sądownictwa. "W ocenie sądu odwoławczego, w świetle przywołanego wyżej wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną" - poinformowała Żegarska.

Jak dodała, w celu wyjaśnienia tych wątpliwości Sąd Okręgowy w Olsztynie, na posiedzeniu niejawnym w środę 20 listopada wydał postanowienie nakazujące szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, wybranych następnie do KRS na mocy uchwały Sejmu z 6 marca 2018 r., oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

Żegarska poinformowała również, że nakazano przesłanie tych dokumentów do olsztyńskiego sądu w celu dołączenia ich do akt sprawy w terminie tygodnia od daty doręczenia Kancelarii Sejmu odpisu postanowienia, "pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku nieuzasadnionej odmowy przedstawienia żądanych dokumentów". Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Reakcja Kancelarii Sejmu

"Będziemy oczekiwać na pisemną korespondencję w tej sprawie" - odpowiedział TVN24 proszony o komentarz Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Grzegrzółka przypomniał również, że Kancelarię Sejmu wiąże w tej sprawie "postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakazujące udostępniania danych zawartych w listach poparcia".

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał we wtorek wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Trybunał podkreślił też w orzeczeniu, że Krajowa Rada Sądownictwa, która rekomenduje prezydentowi powołanie na stanowisko sędziego, może robić to w sposób obiektywny, ale tylko wtedy, gdy będzie wystarczająco niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz od samego prezydenta.

Sędziowie nawiązali w ten sposób do okoliczności wyboru nowych członków-sędziów KRS.

Nowa KRS i utajnione listy poparcia

Przypomnijmy, że Sejm wybrał 15 sędziów członków wyłanianej obecnie przez polityków KRS na czteroletnią kadencję w marcu ubiegłego roku zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowelizacja weszła w życie w połowie stycznia 2018 roku. Wcześniej członków KRS wybierały środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do nowej KRS są grupy 25 sędziów lub co najmniej dwa tysiące obywateli. Problem w tym, że nie wiadomo, kto podpisał się pod listami poparcia, ani nawet czy liczba podpisów jest wystarczająca - zostały one utajnione.

O ich ujawnienie występowało do Kancelarii Sejmu wiele osób: polityków a także przedstawicieli organizacji społecznych. Odpowiedź zawsze była odmowna.

Ostatecznie do warszawskiego sądu administracyjnego trafiła skarga na odmowę udostępnienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia. Kiedy WSA uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu, ta odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie 28 czerwca NSA orzekł, że listy powinny zostać ujawnione.

Niestety, ich ujawnienie zablokował następnie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.