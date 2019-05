Nawet Kaczyński i Duda mogą nie uratować krów z Deszczna. Afera dotarła do służb unijnych

Interwencje Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy i obrońców praw zwierząt mogą zdać się na nic. Zdziczałe krowy z Deszczna mają zostać zabite, bo ich przypadek przeszkadza w wielkich interesach pomiędzy UE a USA.

Krowy z Deszczna, wielki biznes, polityka

Co złego jest w zdziczałym stadzie 170 krów, żyjących sobie na polach gminy Deszczno? Unijny system rejestracji bydła, zakłada, że ani jedna krowa nie może wymknąć się spod oka urzędników i opieki weterynaryjnej. Od urodzenia krowy są kolczykowane i nadawana jest im tożsamość, wpisywany właściciel. Z "dowodem osobistym" żyją, aż do ostatniej podróży do ubojni. W 2003 roku spisano wszystkie krowy w Polsce.

Kto zawinił? Chytry rolnik

Jak uratować krowy z Deszczna? Nowy właściciel poniesie duże koszty.

Jedyna zgodna z prawem droga do uratowania krów z Deszczna to ponowne nadanie im tożsamości, okolczykowanie i wprowadzenie do systemu. Musiałby jednak zadeklarować się ich właściciel. Co gorsza, uratowane w ten sposób krowy nigdy nie mogłoby być sprzedane czy trafić do rzeźni. Nowy właściciel zwierząt ponosiłby koszty utrzymania zwięrząt, regularnych badań weterynaryjnych całego stada. Krowa żyje około 20 lat. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie trzymał zwierzęta bez zysku przez tak długi czas?