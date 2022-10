Na wyborach prezydenckich w Kazachstanie pracować będzie ponad 300 obserwatorów z Misji OBWE/ODIHR

Poparcie dla kandydatów na prezydenta musi być poświadczone zebraniem podpisów co najmniej 1% wyborców reprezentujących w równym stopniu co najmniej 2/3 regionów, miast o znaczeniu republikańskim i stolicy. Od dnia 1 lipca br. 11 827 277 obywateli uprawnionych do głosowania zostało wpisanych do Rejestru Wyborców Republiki Kazachstanu przez Centralną Komisję Wyborczą. Tak więc na poparcie każdego kandydata należy zebrać co najmniej 118 273 ważnych podpisów wyborców.