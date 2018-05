Ministrowie rozmówcami komendanta na podsłuchu. "Jest panika”

Mariusz Błaszczak i Jarosław Zieliński muszą zdawać sobie sprawę, że ich rozmowy ze Zbigniewem Majem były nagrywane – mówi WP informator zbliżony do sprawy byłego Komendanta Głównego policji, który dostał zarzuty - Jest panika. Podsłuchy można wykorzystać do gry operacyjnej – dodaje inny rozmówca.

- Jest panika. Podsłuchy można wykorzystać do gry operacyjnej. Wystarczy mrugnięcie okiem, sugestia, że wiemy o czym rozmawiałeś, by zasiać niepokój – mówi nam rozmówca zbliżony do sprawy.

Prokuratura zarzuca Majowi m.in., że ujawnił trzem nieuprawionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności, które zmierzały do ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw.

W opinii byłego rzecznika komendant jest zobowiązany prawem do udzielania informacji dziennikarzom. - Nigdy nie spotkałem się z tym, by któryś z komendantów udzielał informacji ze szkodą dla śledztwa. Na tej zasadzie można postawić zarzuty każdemu komendantowi, czy szefowi służb - zauważa Sokołowski. Dodaje, że należy stawiać pytanie, czy podsłuchem byli też objęci dziennikarze.

- Sprawy dotyczące ujawniania informacji mediom bardzo rzadko kończyły się skazaniem,a osoby podejrzane były wzywane do prokuratury. Używanie takich sił i wchodzenie na ostro o 6 rano do mieszkania, w którym jest rodzina nie było uzasadnione. To strzelanie z armaty do wróbla - dodaje.