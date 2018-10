Kandytat PiS na radnego nie żyje. Zmarł podczas rozwieszania plakatów

Rafał Bebak, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Jaworzno, zmarł w trakcie swojej kampanii wyborczej. 56-letni polityk odszedł podczas klejenia plakatów wyborczych. Należy oczekiwać informacji o niemożności oddawania głosu na nieżyjącego już kandydata.

Rafał Bebak, kandydat na radnego miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości , zmarł w nocy z 18 na 19 października. Do zdarzenia doszło podczas rozwieszania plakatów na mieście. Według informacji policji wyklucza się interwencje osób trzecich.

56-letni polityk startował na radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jego hasłem wyborczym było „pozycja poza podium, mimo to strzał w 10”. Związane to było z nr 10, który posiada PiS w tegorocznych wyborach oraz numerem 4, jaki Bebak posiadał na liście. Kandydat startował do Rady Miasta Jaworzno z okręgu nr 3.