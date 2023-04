Grupa LUX MED otwiera ultranowoczesne Centrum Chirurgii Robotycznej

"Świadczenia medyczne w zakresie robotyki jeśli chodzi o urologię, są oferowane w Szpitalu św. Elżbiety, a jeśli chodzi o ginekologię - w szpitalu przy ul. Św. Wincentego, to jest placówka onkologiczna. Ale to nie znaczy, że na tym kończymy. Będziemy udoskonalać i rozszerzać zakres naszych usług szpitalnych. Coraz więcej obszarów będzie się otwierało na działania robotyczne. Jestem przekonana, że rozszerzenie listy wykonywanych przez nas procedur z wykorzystaniem robotów medycznych to tylko kwestia czasu" - podsumowała Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.