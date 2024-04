Świeży rekrut ponad wszystko. Rosjanie mają nową metodę

"To nie jest w porządku"

- Zasadniczo śledczych postawiono w roli agitatorów wśród podejrzanych i oskarżonych, by skłonić ich do zawarcia umowy z rosyjską armią. Myślę, że nie jest to do końca w porządku, ponieważ zadaniem śledczych jest zebranie dowodów w sprawie karnej, a nie rekrutacja nowych żołnierzy - powiedział "Kommiersantowi" prawnik Roman Kandaurow.