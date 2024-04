Przymiarki do rekonstrukcji w rządzie. "Pewniak jest jeden"

Co do obsady Ministerstwa Aktywów Państwowych, "DGP" zauważa, że jest to jeszcze większa zagadka. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiają się nazwiska szefa Kancelarii Sejmu Jana Grabca i wiceszefa resortu Roberta Kropiwnickiego. Na pytanie o przeniesienie szefa KPRM do ministerstwa nadzorującego państwowe spółki, polityk z kierownictwa PO odpowiada: - Grabiec? Nie sądzę.