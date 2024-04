Aleksandra Gajewska dla WP: Trzeba przestać zasłaniać się światopoglądem

Rozumiem, że pani była wiceministra zajmuje się obecnie próbami punktowania nas, to w polityce całkiem naturalne. Natomiast my zajęliśmy się kompleksowym wsparciem rodzin i rodziców. To, co wyróżnia nasz program, to fakt, że wszystkie dzieci w wieku do lat trzech zostały objęte wsparciem. Powtarzam: wszystkie dzieci. Nikt nie został wykluczony. Jest to wyjątkowa sytuacja.