Incydent na posiedzeniu komisji ds. aborcji. Przyniosły zdjęcia płodów

Na początku tego roku, dokładnie pod koniec stycznia, do Sejmu wpłynął projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie. Został on złożony przez grupę posłów z Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zakłada, że kobieta będąca w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego, które polega na przerwaniu ciąży w okresie pierwszych 12. tygodni jej trwania.