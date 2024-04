Zawrzało w Gruzji. Starcia z policją. "Nie dla rosyjskiego prawa"

Po wznowieniu prac nad ustawą, przedstawiciele USA, UE i ONZ wyrazili swoje zaniepokojenie i zaapelowali do władz w Tbilisi o wycofanie się z projektu. Zaznaczono, że jest on sprzeczny z europejskimi aspiracjami Gruzji oraz z procesem jej eurointegracji. W grudniu 2023 roku Gruzja uzyskała status kandydata do UE.