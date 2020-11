Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością – konferencja naukowa w ramach kampanii ,,Nauka bez Barier’’

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 19 listopada na wirtualnej platformie www.medycynapersonalizowana.online (początek o godz. 9.00 ), jest Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron +, we współpracy z Polską Akademią Nauk. Wydarzenie jest skierowane do całego środowiska naukowego, osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów. Program naukowy Konferencji obejmuje sesje ustne i plakatowe w dwóch grupach tematycznych: ,,Nauka bez Barier’’ oraz ,,Genom. Medycyna Personalizowana’’.

Sesje naukowe ustne i posterowe w obszarze ,,Nauka bez Barier’’ będą okazją do prezentacji aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych oraz nowych rozwiązań eliminujących bariery, jakie napotykają oni w środowisku akademickim. To nie tylko ograniczona dostępność architektoniczna budynków (sal dydaktycznych, bibliotek, czytelni, akademików), ale także brak możliwości użytkowania specjalistycznego sprzętu przez osoby niedowidzące lub niesłyszące. Inne bariery dotyczą ograniczonych możliwości rozwoju naukowego czy komunikacji interpersonalnej, co często wynika ze stereotypów, uprzedzeń ze strony części kadry akademickiej. Z kolei część konferencji dotycząca medycy personalizowanej skupi się m.in. na takich obszarach jak analiza genomu, choroby neurodegeneracyjne czy terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych.