Nowa Sól. Zaginęła 13-letnia Patrycja Wojdyła. Ojciec błaga o pomoc

Patrycja Wojdyła wyszła z domu w piątek o 12.00. Do tej pory nie wróciła. Jej ojciec opublikował apel o pomoc.

13-letnia Patrycja Wojdyła wyszła z domu w piątek o 12.00. Mówiła, że chce się spotkać z koleżanką. Około godz. 14.00 ostatni była w kontakcie z rodzicami. Miała wrócić o 16:30. Kiedy nie pojawiła się w domu, rodzice próbowali się do niej dodzwonić, ale telefon był wyłączony.

Od tego czasu nikt nie widział Patrycji. Z informacji rodziny wynika, że 13-latka cierpi na ataki lękowe. Ma również myśli samobójcze. Patrycja ma ok. 170 cm wzrostu, długie włosy, proste, farbowane, w kolorze ciemnego kasztana. Oczy piwne. Jest szczupłej budowy ciała. Ma tatuaż w formie serca nad kostką prawej nogi.

Była ubrana w zimową zieloną kurtkę długości trzy czwarte, kaptur ma obszyty czarno-szarym futerkiem. Do tego czarne leginsy, brązowa bluzka z kapturem i zielone sportowe buty Nike Air do kostki. Może mieć przy sobie czarną torebkę z dwoma pomponami.