Marzena Machałek: startuje konkurs na 120 Branżowych Centrów Umiejętności

Projekt 120 BCU to inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł skierowana do przedstawicieli poszczególnych branż. Nabór wniosków do konkursu potrwa 3 miesiące. W jego wyniku pierwsze 20 centrów powstanie już w 2023 r., kolejne 100 do końca 2024 r. Będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.