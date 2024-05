Wiceminister Tomczyk: Ziobro odpowie za sprawę Szmydta

- Myślę, że gdybym był na miejscu pana Zbigniewa Ziobry, to naprawdę wstrzymałbym się jeżeli chodzi o różnego rodzaju komentarze. Bo przecież ten pan (red.Tomasz Szmydt) w neo-KRS był dyrektorem, ten pan został ściągnięty do Ministerstwa Sprawiedliwości (...). Zdrajcę dopuścili do najważniejszych tajemnic państwowych i do najważniejszych tajemnic politycznych - powiedział polityk.