Hołownia dostał kosztowny prezent. Cena może być powalająca

Sam artysta, Piotr Gonzaga Myszkowski, ujawnił więcej informacji na temat obrazu. Podkreślił, że to on podarował obraz marszałkowi. Pod koniec marca, marszałek był gościem honorowym podczas imprezy inauguracyjnej fundacji, która wspiera rozwój młodych talentów. W ramach tej imprezy odbyła się wystawa jego obrazów oraz aukcja jednego z nich. Myszkowski, będąc wychowankiem o. Jana Góry miał okazję spotkać Szymona Hołownię w nowicjacie u dominikanów. Jak twierdzi, od razu go polubił, więc postanowił podarować mu teraz obraz pod tytułem "Umilenie" w prezencie.