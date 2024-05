Synoptycy pokazali mapy. Jest długoterminowa prognoza pogody na lato

Upalne lato i ciepły Bałtyk

- Anomalie - jeżeli chodzi o ogrzanie całego Atlantyku - są, on jest coraz cieplejszy, a stamtąd docierają ciepłe prądy do Bałtyku. Dlatego nasze morze znów będzie cieplejsze niż zwykle, co sprzyja rozwojowi sinic - mówi WP Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW.