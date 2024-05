Afera proszkowa w Lidlu. Zniknął, zanim ludzie się zorientowali

Lidl zapowiedział niedawno specjalną promocję, która obowiązuje tylko w piątek 10 maja. Zgodnie z informacją sklepu drugi zakupiony produkt z działu chemii "do sprzątania, zmywania i prania" miał podlegać rabatowi -80 proc. Promocją objęte zostały wszystkie produkty, w tym m.in. proszki do prania czy tabletki do zmywarek.