Szturm na pozycje Rosjan. Moment walki w okopach

Siły ukraińskie trzymają linię frontu w obwodzie donieckim. Agencja AP towarzyszyła żołnierzom 13 Brygady Przydziału Operacyjnego "Chartia" w okolicach Awdijiwki. Na udostępnionym nagraniu widać, jak armia Kijowa śledzi z powietrza każdy ruch Rosjan, co zmniejsza szanse okupantów na ucieczkę od ciężkiej artylerii. W pewnym momencie na miejsce walk wysyłani są żołnierze piechoty, którzy przeprowadzają szturm na rosyjskie okopy i wychodzą z tej potyczki cało. W ostatnich tygodniach wojskowi Putina mocno naciskają na części wschodniej Ukrainy, starając się wbić głębiej w region Doniecka, który częściowo okupują od 2014 r. Tego typu działania Ukraińców mają na celu przybliżyć ich do przejęcia kontroli nad miejscowościami pod Awdijiwką, która dla Rosjan stanowi "bramę do Doniecka" i jest ich kluczowym punktem do dalszych działań wojennych w tym regionie.