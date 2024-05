Weszli do opuszczonego domu. Potężna skala odkrycia służb

Wielka akcja służb w Opolu. W jednej z wiosek w powiecie namysłowskim, na terenie domu, który sprawiał wrażenie opuszczonego, dokonano ważnego odkrycia. Wewnątrz znaleziono laboratorium przystosowane do produkcji narkotyków. Co więcej, w momencie policyjnej akcji okazało się, że jest to "fabryka mefedronu" i działa ona na pełnych obrotach. Jak wyjaśnili funkcjonariusze, by móc na miejscu bezpiecznie wykonywać czynności procesowe, teren musiał być sprawdzony przez jednostki chemiczne straży pożarnej. Mundurowi zostali wyposażeni w specjalne stroje i maski gazowe. "Całość kompleksu produkcyjnego była podzielona na trzy części. W jednej były chemikalia i substrat, w kolejnym sprzęt służący do mieszania roztworów i wytwarzania mefedronu, w trzecim końcowa faza produkcji i suszenie kryształów narkotyku. Policjanci na miejscu nielegalnej fabryki pracowali przez całą noc zabezpieczając ślady i dowody. To między innymi 70 litrów rozpuszczalników, kwasów i zasad, niemal 2 kilogramy substratu jako głównego elementu produkcji narkotyku oraz ponad kilogram gotowego mefedronu o czarnorynkowej wartości niemal 100 000 złotych" - wyjaśniły służby. W wyniku całej operacji zatrzymano 3 osoby. Podejrzani usłyszeli zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wytwarzania narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia.