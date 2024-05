Przymrozki niszczą lubelskie sady. Nie ma szans na owoce?

Ogromne straty wśród sadowników zostały wywołane przez przymrozki, jakie pojawiły się pod koniec kwietnia. W lubelskim zagłębiu sądowniczym temperatura spadła do -8 st. C, a miejscami nawet -11 st., co sprawiło, iż przemarzły pąki, kwiaty i zawiązki owoców, zarówno wiśni i czereśni, śliwek, jak też jabłoni. To samo tyczy się krzewów owocowych, w tym malin i porzeczek. Jak wskazują sadownicy, na większości plantacji zbiorów nie będzie wcale lub będą one szczątkowe.