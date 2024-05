“To nie będzie show”. Głos z rządu ws. "rosyjskiej" komisji

Donald Tusk powiedział, że jest już projekt ustawy, której konsekwencją będzie powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. W programie "Tłit" Katarzyna Lubnauer nie chciała powiedzieć, czy uważa, że Antoni Macierewicz znajduje się pod wpływem rosyjskich służb. - Od tego są sądy - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że "w PiS-ie są ludzie, którzy reprezentują rosyjskie interesy". Wskazała, że aktywności służb Kremla ma przeciwdziałać m. in. powołana na nowo komisja ds. badania rosyjskich wpływów (projekt ustawy w tej sprawie wpłynął w piątek do Sejmu). - Ona będzie pracować za zamkniętymi drzwiami. To nie będzie show medialne, tylko realna komisja badająca wpływy rosyjskie - zapewniła wiceministra edukacji.