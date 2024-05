Fundusze Europejskie finansują ekologiczny i zrównoważony transport w miastach Polski Wschodniej

W programie rozstrzygnięto już jeden nabór konkurencyjny w ramach "Zrównoważonej mobilności miejskiej" , który prowadzono do grudnia 2023 r. Był on skierowany do miast średnich, które są ustawowo zobowiązane do organizowania transportu miejskiego. Podpisano właśnie umowy na dofinansowanie pięciu projektów: w Suwałkach, Białej Podlaskiej, Łomży, Mielcu oraz Stalowej Woli. Ośrodki te otrzymają niemal 277 mln złotych. Dzięki dofinansowaniu miasta między innymi: zakupią autobusy elektryczne (łącznie we wszystkich projektach – 38 sztuk), zbudują centra przesiadkowe, ciągi pieszo-rowerowe, przebudują pętle autobusowe. Komfort podróży podniosą nowe i przebudowane przystanki autobusowe. Przesiadki do komunikacji miejskiej umożliwią parkingi typu Park&Ride.