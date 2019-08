Bartłomiej Misiewicz wycofał wniosek ws. filmu. "Cokolwiek nie zrobi, jest porażka"

Najpierw grzmiał, że pozywa Patryka Vegę za film "Polityka". Teraz okazuje się, że Bartłomiej Misiewicz procesować się nie chce. - Ośmieszył się po raz drugi - ocenia w rozmowie z WP Piotr Schramm. Prawnik przedstawia też trzy możliwe powody takiego obrotu sprawy.

Vega się ugiął?

- Pan Vega nie miałby żadnego powodu, by to robić. A nawet gdyby taki powód miał, to raczej jawi się jako reżyser i filmowiec niepokorny, bardziej kontrowersyjny niż ktoś, kto by się okładał z panem Misiewiczem i całym jego "osiągnięciem" na scenie politycznej, antydorobkiem osobowościowo-zawodowym - ocenia prawnik.