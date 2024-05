Kołodziejczak o strajku w Sejmie. "To psuje wizerunek rolników"

Jak zauważają media, teraz Borowiak odcina się od tych relacji. "Pan Kołodziejczak pokazał, po co wszedł do Sejmu. Nie powinniśmy mówić o zdrajcach. Co zrobił do tej pory? Chłopi od policji dostali baty. Mógł wyjść wtedy, rzucić papierami. Nie wyszedł. Rolnicy go nie popierają. Minister Kołodziejczak nie jest naszym przedstawicielem" — mówił cytowany przez Onet.