Przyszedł na zaproszenie PiS. Poznaliśmy kulisy wejścia rolników do Sejmu

"Wstęp do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości" - taki napis widnieje na przepustce do Sejmu Mariusza Borowiaka. Jest on jednym z członków Związku Rolniczego "Orka" okupujących Sejm. W rozmowie z Wirtualną Polską ujawnia, kto konkretnie zaprosił go na Wiejską i jakie postulaty mają protestujący.