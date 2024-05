Skandaliczne słowa metropolity gdańskiego. Ujawnił, co ksiądz robił kobietom

– A na dodatek później dowiedziałam się od mojej pełnomocniczki, że w rozmowie z nią abp Wojda stwierdził, iż w mojej sprawie według niego nie było wykorzystania seksualnego, gdyż "to było tylko macanie". "Nie doszło do pełnego stosunku" – mówił biskup, a on przecież "nie odpowiada za to, co robią dorośli ludzie" - relacjonowała w "Więzi" jedna z pokrzywdzonych.