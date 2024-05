Eurowizja 2024. Belgijska stacja pokazała komunikat. "Stop ludobójstwu"

Afera związana jest z faktem, że w utworze "October Rain" Eden Golan było mnóstwo odniesień do ataku Hamassu na Izrael, do którego doszło 7 października ubiegłego roku. Dotyczyło to zarówno tytułu, jak i słów piosenki, gdzie są m.in. nawiązania do kwiatów, które symbolizują ofiary konfliktu. Organizatorzy Eurowizji wskazywali wyraźnie, że to łamie zasady "neutralności politycznej".