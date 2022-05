Allegro Prize 2022 – rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu dla artystów sztuk wizualnych!

Allegro Prize jest otwarte dla wszystkich artystów. Zachęcamy do udziału każdego, niezależnie od wieku czy dyscypliny, włączając w to również osoby, które nie ukończyły studiów artystycznych. Wiemy, że wsparcie merytoryczne jest istotnym elementem, który pozwala artystom na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dlatego obok nagród finansowych, przyznane zostaną również wyróżnienia, czyli publikacja prac na łamach magazynu Contemporary Lynx oraz promocja na kanałach social media – mówią redaktorki naczelne Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń, Contemporary Lynx Magazine.