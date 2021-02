Aleksiej Nawalny może tego nie przeżyć. "Sposób znęcania się będzie urozmaicony"

Aleksiej Nawalny został skazany i na ponad dwa lata ma trafić do kolonii karnej. O tym co czeka rosyjskiego opozycjonistę w takim miejscu mówi była wieloletnia korespondentka w Rosji, Krystyna Kurczab-Riedlich. – Sposób znęcania się nad Nawalnym będzie bardzo urozmaicony. Pobyty w karcerze… taki człowiek jak Nawalny nie będzie mógł wstać. On jest bardzo wysoki a pomieszczenie jest niskie, duszne, bez okna. Są tam pluskwy – twierdzi dziennikarka. – Nie sądzę, żeby był tam bity. Na to sobie Putin nie pozwoli – dodaje. Sama podróż do kolonii karnej również nie należy do przyjemnych. Autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina" zwraca uwagę też na proces i pewien szczegół, który mógł umknąć milionom osób przed telewizorami. – Zobaczyliśmy go w szklanej klatce. Jej historia jest związana z procesami Chodorkowskiego. W tym akwarium nie ma wentylacji. Zauważmy, że Nawalny cały czas stał, tzn. jemu nawet na czas tego długiego posiedzenia sądowego nie dano żadnej możliwości, żeby usiadł. Nie trzeba bić człowieka, żeby go upokorzyć – mówi Krystyna Kurczab-Riedlich. Więcej szczegółów w rozmowie Klaudiusza Michalca.

