Polskie Answear.com nie daje się zdominować na rynku modowym

Answear.com to marka obecna na rynku oficjalnie od lutego 2011 roku. Przez prawie dekadę firma pokazywała, że polska firma może osiągnąć sukces w branży modowej, zdobyć wielu klientów, sprawnie obsługiwać zamówienia, a także zaangażować się w różne akcje charytatywne.

E-commerce, czyli doskonały pomysł na biznes

W 2011 roku, gdy Krzysztof Bajołek zakładał markę Answear.com, biznes e-commerce nie był jeszcze tak popularny jak obecnie. Okazuje się, że pomysł na ten biznes pojawił się u przedsiębiorcy, dzięki inspiracjom z londyńskiej konferencji, na temat przyszłości handlu detalicznego. W tamtym okresie klienci wciąż odczuwali skutki kryzysu, dlatego promowanie marek droższych, typu premium, było zadaniem utrudnionym. Wraz z kolejnymi latami i decyzjami podejmowanymi przez zarząd Answear.com, marka stawała się coraz bardziej popularna i dostępna dla szerszego grona klientów.

Answear.com - polska marka w dobie rosnącej konkurencyjności

Sektor obuwniczy i tekstylny należą do jednego z najbardziej wymagających, ponieważ pojawia się tu spora konkurencja, a polskie marki nie mają łatwego zadania. Sieci zagraniczne, korporacje międzynarodowe oraz ogromne sklepy amerykańskie, hiszpański i brytyjskie starają się zdobyć dla siebie cały rynek. Okazuje się jednak, że w ramach sektora e-commerce to właśnie polska marka Answear.com radzi sobie bardzo dobrze, a nawet osiągnęła sukces międzynarodowy. Już w 2014 roku Answear.com przekroczyło granicę Polski, a produkty zaczęły być sprzedawane na Słowacji, a później także na terenach Ukrainy, Węgier, Bułgarii i Rumunii.

Marka stara się podejmować kroki, które sprawią, że nie uda się jej zdominować przez inne zagraniczne brandy. Doskonałym przykładem tego typu działań jest stworzenie nowego centrum logistycznego w Kokotowie, gdzie znajdują się magazyny o powierzchni 40 tysięcy m2. W tym roku marka uruchomiła także autorską 4-poziomową antresolę z nowatorskim systemem składowania odzieży na wieszakach i na leżąco, a także system przenośników, które sterują transportem kompletowania materiałów. W ten sposób Answear.com staje się jeszcze bardziej nowoczesne i innowacyjne, co ma ogromne znaczenie w czasach globalizacji i konkurencyjności. W kolejnych latach marka ma zamiar wprowadzać jeszcze inne rozwiązania takie jak roboty pickujące i systemy AGV, które zautomatyzują i przyspieszą proces kompletacji i pakowania zamówień.

Multibrandowy charakter marki Answear.com sprawia, że firma stanowi znaczącą konkurencję dla przedsiębiorstw z całej Europy. Marka Answear.com wpisała się w oczekiwania sporej grupy klientów i dlatego też sprzedaje produkty zarówno dedykowane osobom aktywnym (od marek takich jak Adidas, Nike, New Balance), fanom odzieży dżinsowej (Wrangler, Lee), klientom, którym zależy na elegancji oraz dopasowaniu do światowych trendów (Michael Kors, DKNY, Valentino). Działania Answear.com łączą w sobie doskonały content i social media marketing, z silnymi i znanymi brandami, a także prostym systemem do składania i odbierania zamówień. Dla wielu klientów Answear.com jest więc miejscem niezastąpionym, w którym mogą dokonać doskonałych zakupów.

Answear.com działa i odnosi sukcesy

Marka Answear.com to marka, która z roku na rok notuje wzrosty wpływów ze sprzedaży, a jednocześnie liczy na dalsze możliwości wzrostowe w kolejnych latach. Przewidywania te mogą być jak najbardziej słuszne, ponieważ obecnie wiele biznesów przenosi się do sieci, jednak nie mają one rozwiniętych stron internetowych, szybkiego procesu sprzedaży, wysyłki i kompletacji zamówień, a ich właściciele mogą nie posiadać tak potrzebnego doświadczenia. W kolejnych latach branża e-commerce będzie prawdopodobnie rosnąć i stawać się potęgą w zakresie tekstyliów, akcesoriów, obuwia. Marka Answear.com jest przygotowana na dalszą walkę ze swoimi rywalami i na osiągniecie przewagi konkurencyjnej.

Wraz ze zwiększaniem się zainteresowania klientów i ich rosnącymi wynagrodzeniami, marka Answear.com wciąż może być jednym z najważniejszych graczy na rynku. Firma osiąga sukcesy nie tylko dzięki świetnej promocji i marketingu, ale także działalności CSR (ochrona środowiska, wspieranie młodych talentów, ważne akcje charytatywne) oraz współpracy z aktorami, artystami i celebrytami.