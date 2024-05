26 stopni w cieniu. Wiadomo, kiedy zmiana pogody

Pogoda w weekend

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu przelotny deszcz. W górach pojawi się nawet krupa śnieżna. Po południu na południowym zachodzie i południu kraju możliwe są burze. Wielkość opadów w czasie burz wyniesie do 10-15 mm. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 12-13 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centrum do 20 st. C na zachodzie, w rejonie Zatoki Puckiej chłodniej: 10-11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru dojdą do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr porywisty.