Szturm na Charków. Bunt w szeregach rosyjskiej armii

Zaznaczył jednak, że jest pewien ukraińskich zdolności do odparcia ataku i nie spodziewa się żadnego znacznego przełomu na linii frontu. Ocenił, że Rosja stara się stworzyć "płytką strefę buforową", by móc silniej ostrzeliwać Charków. Przypomniał, że Rosja wycofała się spod Charkowa jeszcze w 2022 r., by skoncentrować się na walkach na wschodzie.