Kraków nie potrzebuje rewolucji, ale rozsądnych zmian!

Polityka krajowa jest niezwykle ważna, ale to samorządy są sercem demokracji. Kocham Kraków, urodziłem się tu, mieszkałem w wielu dzielnicach. A kiedy wyjeżdżałem, zawsze do niego wracałem - do domu, do przyjaciół. Nasze miasto czeka w najbliższym czasie ogromna zmiana. Nie możemy zmarnować tej szansy. To nasz wspólny dom, za który musimy wziąć odpowiedzialność. Jestem na to gotowy. Mam pomysły, doświadczenie, wiedzę i umiejętności, żeby dobrze nim zarządzać.