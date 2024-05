Zełenski popełnił duży błąd? "Ten ruch tylko rozzłościł i rozczarował masę ludzi"

Ale wracając do problemu zablokowanych usług konsularnych. Nie warto szukać tu drugiego dna. Nie widzę, by władza cokolwiek na tym zyskała. Może to był po prostu błąd albo źle obliczona decyzja. Przypuszczam, że ktoś miał jakiś zamysł, ale jak to w życiu bywa, po drodze wydarzyło się milion zmian i wyszło jak wyszło. Mam tylko nadzieję, że szybko się z tego wycofają, bo w ten sposób nie zmusimy ludzi do powrotu.