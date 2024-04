Kierwiński o problemach Ukraińców. Zapowiada nową ustawę

Minister poinformował również, że we współpracy z koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem w MSWiA przygotowywany jest kodeks pracy operacyjnej. Wyjaśnił, że celem tego jest, by "już nigdy więcej nie zdarzyła się sytuacja, że służby używają nielegalnych podsłuchów do własnych celów politycznych".